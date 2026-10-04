Η ελληνική υδατοσφαίριση βρίσκεται στο επίκεντρο της World Aquatics, με δύο διεθνείς της εθνικής ανδρών να είναι υποψήφιοι για τον τίτλο του καλύτερου αθλητή του 2026. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος και ο Δημήτρης Σκουμπάκης συμπεριλαμβάνονται στην πεντάδα των υποψηφίων μαζί με τον Ούγγρο Κριστιάν Μάνχερτζ, τον Ισπανό Ρόχερ Ταχούλ και τον Κροάτη Βλάχο Πάβλιτς.

Για την ψηφοφορία αρκεί ένα like στο σχόλιο με τα ονόματά τους, στο προφίλ της World Aquatics στο instagram. Για τον Αργυρόπουλο είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην πεντάδα, ενώ ο Σκουμπάκης μπαίνει για πρώτη φορά στoυς υποψηφίους.

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