Η Εθνική Ελλάδας συνέχισε την προετοιμασία της για το παιχνίδι κόντρα στην Ολλανδία στο Άμστερνταμ (13/11 21:45), στο πλαίσιο της 5ης «στροφής» του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προπονήθηκε σήμερα στο Ρέντη χωρίς απρόοπτα, με όλους τους παίκτες να ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα πλην του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο 33χρονος μέσος παραμένει αμφίβολος για τη «μάχη» με τους Οράνιε.

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