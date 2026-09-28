Μπορεί ο Τάσος Μπακασέτας να μην ήταν στις τελευταίες κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας, ωστόσο δεν έμεινε…αμέτοχος στη μεγάλη επιτυχία της «γαλανόλευκης» στη Γερμανία.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΑΠΟΕΛ που έχει φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος παρακολούθησε από μακριά τον αγώνα και πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο το ιστορικό «διπλό» στο Άουγκσμπουργκ.

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