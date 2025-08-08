Για τη Λεμεσό αναχωρεί σήμερα (8/8) η εθνική μπάσκετ ανδρών, προκειμένου να συμμετάσχει στο τουρνουά «ECOMMBX Cup», στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ 2025.

Η ελληνική ομάδα θα έχει την ευκαιρία να πάρει μία πρώτη… γεύση από το γήπεδο που θα τη φιλοξενήσει στον Γ΄ όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά και να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε δύο δυνατές αναμετρήσεις, αύριο Σάββατο (9/8, 20:30) με τη Σερβία και την Κυριακή (10/8, 20:30) με το Ισραήλ.

Τα τεστ αυτά, πάντως, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα τα δώσει χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα μείνει στην Αθήνα, μαζί με τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον Βαγγέλη Ζούγρη (ο τελευταίος τραυματίστηκε στο φιλικό με το Βέλγιο). Οι τρεις παίκτες αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων μετά την επιστροφή της ομάδας από την Κύπρο.

Έτσι, ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του για το τουρνουά στη Λεμεσό τους εξής 16 παίκτες: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζίνας.