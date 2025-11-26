Ακόμη ένας διεθνής προστέθηκε στο δυναμικό της Εθνικής ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος, έχοντας πλέον αφήσει πίσω του τον τραυματισμό του, ταξίδεψε το πρωί στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό και δίνοντας το «παρών» στο διαθέσιμο ρόστερ του τεχνικού επιτελείου.

Θυμίζουμε ότι από τη Δευτέρα έχει ενταχθεί στις προπονήσεις της Εθνικής και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ η αποστολή θα ενισχυθεί περαιτέρω μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, με την άφιξη των Κώστα Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Όσο για τον Βασίλη Σπανούλη, θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη μετά το αποψινό ματς της Μονακό απέναντι στην Εφές (20:30) και θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της Εθνικής για την Πέμπτη, στο κρίσιμο παιχνίδι με τη Ρουμανία (18:30).