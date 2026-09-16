Στη σημασία που είχε για την Εθνική ανδρών η νίκη επί της Σουηδίας στο Ευρωβόλεϊ 2026 εστίασε ο Άρης Χανδρινός, ο οποίος τόνισε ότι οι Έλληνες διεθνείς είναι… πεινασμένοι εν όψει της συνέχειας.

Ο λίμπερο της «γαλανόλευκης» εξήγησε ότι, παρά τη μεγάλη επιτυχία που είχε προηγηθεί απέναντι στη Σλοβενία, η επικράτηση επί των Σουηδών είχε ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογική αξία, λόγω και της οδυνηρής ήττας από τον ίδιο αντίπαλο στο European League τον περασμένο Ιούνιο.

«Δεν μπορούμε παρά να είμαστε χαρούμενοι για όλο αυτό που έχουμε καταφέρει. Η νίκη επί της Σουηδίας, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, είναι πολύ πιο σημαντική από αυτή με τη Σλοβενία, παρότι απέναντι στη Σλοβενία κάναμε κάτι που όντως δεν περίμενε κανείς», είπε.

«Η νίκη επί της Σουηδίας ήταν σημαντική κυρίως από ψυχολογικής πλευράς, επειδή έχουμε ακόμη τις αναμνήσεις από τον Ιούνιο και το European League, όταν προηγούμασταν με 2-0 σετ και 24-20, αλλά τελικά χάσαμε το παιχνίδι. Αυτή η νίκη, όμως, δεν μας κάνει να επαναπαυόμαστε. Είμαστε ακόμη πιο πεινασμένοι για τη συνέχεια».