Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ (EHF) ενημέρωσε την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) πως δεν θα πραγματοποιηθεί ο προγραμματισμένος για την Τετάρτη (4/3) αγώνας Ισραήλ-Ελλάδα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του ΕURO 2026 γυναικών.

Με ανακοίνωσή της η ΟΧΕ ενημέρωσε για όλα τα βήματα που έχει ακολουθήσει:

«Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ανακοινώνει τα κάτωθι σχετικά με τον αγώνα Ισραήλ-Ελλάδα την Τετάρτη, 4 Μαρτίου για τα προκριματικά του ΕURO 2026: Ο Πρόεδρος της ΟΧΕ Κώστας Γκαντής επικοινώνησε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση ενημερώνοντας τον για το προγραμματισμένο ταξίδι στο Ισραήλ την Τρίτη 3 Μαρτίου και συμφωνήθηκε η από κοινού διαχείριση της κατάστασης, ώστε να μην διακινδυνέψει σε καμία περίπτωση η ασφάλεια της αποστολής της Εθνικής ομάδας.

Ακολούθως η ΟΧΕ απέστειλε έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, στην οποία προώθησε την ταξιδιωτική οδηγία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για αποφυγή επισκέψεων στο Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, εγείροντας προφανή θέματα ασφαλείας.

Σήμερα το πρωί υπήρξε επικοινωνία του Προέδρου της ΟΧΕ με τον Πρόεδρο της Ισραηλινής Ομοσπονδίας Χάντμπολ Ίνταν Μιζράχι και η πρόταση της Ελλάδας ήταν -για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων- να διεξαχθούν και οι δύο αγώνες στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης ως ακολούθως: Παρασκευή 6/3, Ισραήλ- Ελλάδα (3η αγωνιστική 6ου ομίλου) και Κυριακή 8/3, Ελλάδα- Ισραήλ (4η αγωνιστική 6ου ομίλου).

Την πρόταση αποδέχθηκε η Ισραηλινή Ομοσπονδία, ενημερώνοντας εγγράφως και την EHF.

Σήμερα αργά το απόγευμα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ ενημέρωσε την ΟΧΕ ότι ο προγραμματισμένος αγώνας Ισραήλ- Ελλάδα την Τετάρτη 4/3 για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του ΕURO 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναφορικά με την πρόταση να διεξαχθούν και οι δύο αγώνες στην Ελλάδα, η ΕHF δεν είναι αντίθετη, ωστόσο παραμένει ερωτηματικό το αν η αποστολή του Ισραήλ καταφέρει να ταξιδεύσει στην Ελλάδα, καθώς ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι κλειστός και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα επιτραπούν ξανά οι πτήσεις».