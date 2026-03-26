Τους αντιπάλους της στα προκριματικά του ΕURO 2028 έμαθε η εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών, ύστερα από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα, στο περιθώριο της συνδιάσκεψης των Γενικών Γραμματέων της EHF.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας εν όψει της κλήρωσης, «έπεσε» στον 8ο όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσει τα αντίστοιχα της Σουηδίας, της Βόρειας Μακεδονίας και του Λουξεμβούργου.

Το «εισιτήριο» για την τελική φάση της διοργάνωσης, την οποία θα συνδιοργανώσουν Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία το διάστημα 13-30 Ιανουαρίου, παίρνουν οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε όμιλο, καθώς και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από τα οκτώ γκρουπ.

Επίσης, στα τελικά του Euro 2028 έχουν προκριθεί απευθείας οι τρεις «οικοδέσποινες» και η Δανία ως κάτοχος του τροπαίου.

Οι όμιλοι που προέκυψαν από την κλήρωση για τα προκριματικά του ΕURO 2028:

1ος Όμιλος: Κροατία, Ολλανδία, Λιθουανία, Φινλανδία

2ος Όμιλος: Νορβηγία, Αυστρία, Γεωργία, Τουρκία

3ος Όμιλος: Ισλανδία, Σερβία, Ουκρανία, Εσθονία

4ος Όμιλος: Ουγγαρία, Νησιά Φερόε, Μαυροβούνιο, Κόσοβο

5ος Όμιλος: Σλοβενία, Τσεχία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Ισραήλ

6ος Όμιλος: Γαλλία, Πολωνία, Ρουμανία, Λετονία

7ος Όμιλος: Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Σλοβακία

8ος Όμιλος: Σουηδία, Βόρεια Μακεδονία, ΕΛΛΑΔΑ, Λουξεμβούργο

Οι ημερομηνίες των αγώνων:

1η αγωνιστική: Τετάρτη-Πέμπτη 4-5 Νοεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: Σάββατο-Κυριακή 7-8 Νοεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: Τετάρτη-Πέμπτη 10-11 Μαρτίου 2027

4η αγωνιστική: Σάββατο-Κυριακή 13-14 Μαρτίου 2027

5η αγωνιστική: Τετάρτη-Πέμπτη 5-6 Μαΐου 2027

6η αγωνιστική: Κυριακή 9 Μαΐου 2027 (19:00, κοινή ώρα έναρξης όλων των αγώνων)