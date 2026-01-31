Την Ολλανδία θα αντιμετωπίσει στην 3η και τελευταία προκριματική φάση της ευρωπαϊκής ζώνης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 η Εθνική ομάδα Χάντμπολ των Ανδρών, εφόσον ξεπεράσει στη 2η φάση το «εμπόδιο» του Βελγίου, όπως προέκυψε στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Χέρνινγκ της Δανίας, στο περιθώριο του EURO 2026 των ανδρών.

Εφόσον η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα προκριθεί στην 3η -και τελευταία- προκριματική φάση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τους «οράνιε» στις 13 ή 14 Μαΐου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Ολλανδία στις 16 ή 17/5.

Ο νικητής του ζευγαριού προκρίνεται στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2027, (13-31/1), στα γήπεδα της Γερμανίας.