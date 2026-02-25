Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 18:30 στο «Σπίτι του Χάντμπολ» στη Μίκρα Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών εν όψει της προετοιμασίας για τους αγώνες με το Ισραήλ για τα προκριματικά του ΕURO 2026.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου και ώρα 18:00 στην πόλη Ριζόν Λεζιόν, ενώ για την 4η αγωνιστική η Εθνική μας ομάδα θα υποδεχθεί το Ισραήλ την Κυριακή 8 Μαρτίου, ώρα 13:00 (EΡΤSPORTS) στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης. Πρόκειται για τα ματς στο πλαίσιο του 6ου ομίλου.

Οι 19 αθλήτριες που κλήθηκαν από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό Μενέλαο Δανήλο είναι οι:

Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Αργυροπούλου, Ανδρίτσου (ΠΑΟΚ), Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Τσάκαλου, Φράγκου, Στουγιαννίδου (ΟΦΝ Ιωνίας), Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά (ΑΕΚ), Μάστακα, Καπρινιώτη (Αναγέννηση Άρτας), Μ. Κουκμίση (ΑΕΣΧ Πυλαίας), Ζυγούρα (Μπούρσα- Τουρκία).

«Μπορούμε να κάνουμε το βήμα που θα μας φέρει πιο κοντά στην πρόκριση»

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Μενέλαος Δανήλος δήλωσε:

«Μπαίνουμε σε δύο ιδιαίτερα απαιτητικούς αγώνες απέναντι στο Ισραήλ με απόλυτη συγκέντρωση και ξεκάθαρο στόχο. Η Εθνική ομάδα έχει αποδείξει ότι διαθέτει ποιότητα, χαρακτήρα και αγωνιστικό θάρρος. Σε τέτοιες αναμετρήσεις δεν μετράει μόνο η τακτική, αλλά και η καρδιά.

Πιστεύουμε στις αθλήτριες μας και στη δουλειά που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα. Θέλουμε πάθος, ένταση και καθαρό μυαλό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Καλούμε το φίλαθλο κόσμο να σταθεί δίπλα στην προσπάθεια της ομάδας, μαζί μπορούμε να κάνουμε το βήμα που θα μας φέρει πιο κοντά στην πρόκριση».

Πρόγραμμα- Αποτελέσματα της Εθνικής στα προκριματικά του ΕURO 2026

1η αγωνιστική (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025)

Ισπανία-Ελλάδα 35-15

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025)

Ελλάδα-Αυστρία 22-29

3η αγωνιστική (4 Μαρτίου 2026)

Ισραήλ-Ελλάδα

4η αγωνιστική (8 Μαρτίου 2026)

Ελλάδα-Ισραήλ

5η αγωνιστική (7-8 Απριλίου 2026)

Ελλάδα-Ισπανία

6η αγωνιστική (12 Απριλίου 2026)

Αυστρία-Ελλάδα