Η «εκκίνηση» της Εθνικής ομάδας Χάντμπολ των Γυναικών στα προκριματικά του ΕURO 2026 πλησιάζει, και την Τρίτη (7/10), ανακοινώθηκαν τα ονόματα των αθλητριών που κλήθηκαν στην προετοιμασία ενόψει των αναμετρήσεων με Ισπανία (16/10 στη Βαλένθια) και Αυστρία (19/10 στην Κοζάνη). Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Μενέλαος Δανήλος, απηύθυνε πρόσκληση σε 17 παίκτριες, η πρώτη συγκέντρωση των οποίων θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης (9/10, 18:00) σε ξενοδοχείο στη Μίκρα Θεσσαλονίκης.

Οι αθλήτριες που κλήθηκαν στην προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών είναι οι εξής: Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Κ. Κουκμίση, Ανδρίτσου (ΠΑΟΚ), Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Φράγκου, Γιαννοπούλου (Νέα Ιωνία), Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά, Παναγιωτίδου (ΑΕΚ), Μ. Κουκμίση (ΑΕΣΧ Πυλαίας), Ζυγούρα (Μπούρσα/Τουρκία)/

Το πρόγραμμα της Εθνικής στα προκριματικά του ΕURO 2026:

1η αγωνιστική (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025)

Βαλένθια 21:30 Ισπανία-Ελλάδα –ΕΗF TV–

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025)

ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης 18:00 Ελλάδα-Αυστρία –EΡΤSPORTS–

3η αγωνιστική (4-5 Μαρτίου 2026)

Ισραήλ-Ελλάδα

4η αγωνιστική (7-8 Μαρτίου 2026)

Ελλάδα-Ισραήλ

5η αγωνιστική (7-8 Απριλίου 2026)

Ελλάδα-Ισπανία

6η αγωνιστική (12 Απριλίου 2026)

Αυστρία-Ελλάδα