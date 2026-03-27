Η εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών μετράει αντίστροφα για τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της στα προκριματικά του Euro 2026.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα δώσει στις 3 και τις 5 Απριλίου στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης τα δύο εξ αναβολής παιχνίδια με το Ισραήλ για την 3η και την 4η αγωνιστική του 6ου ομίλου, θα υποδεχθεί στη συνέχεια στο ίδιο γήπεδο την Ισπανία (8/4) για την 5η «στροφή», ενώ θα ολοκληρώσει την Κυριακή του Πάσχα (12/4) τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά αντιμετωπίζοντας την Αυστρία στην πόλη Λιντς.

Η εθνική αρχίζει την προετοιμασία της γι’ αυτά τα παιχνίδια το βράδυ της προσεχούς Δευτέρας (30/3, 20:30), όταν θα λάβει χώρα στη Μίκρα Θεσσαλονίκης και το «Σπίτι του Χάντμπολ» η πρώτη συγκέντρωση των διεθνών.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Μενέλαος Δανήλος, κάλεσε 19 αθλήτριες στην προετοιμασία της εθνικής που είναι οι Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Τσάκαλου, Φράγκου, Στουγιαννίδου, Μ. Κουκμίση, Α. Παπαδοπούλου (Νέα Ιωνία), Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Ανδρίτσου (ΠΑΟΚ), Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά (ΑΕΚ), Μάστακα, Καπρινιώτη (Αναγέννηση Άρτας) και Κιουκτσόγλου (ΑΕΣΧ Πυλαίας).