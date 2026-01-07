Η αποστολή της εθνικής ομάδας χάντμπολ των ανδρών αναχωρεί αεροπορικώς από την Αθήνα με προορισμό το Άμστερνταμ και στη συνέχεια οδικώς για το Άλμερε, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την ολλανδική πρωτεύουσα, προκειμένου να λάβει μέρος στο σπουδαίο διεθνές τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί εκεί το διάστημα 8-10 Ιανουαρίου.

Εκτός της ελληνικής ομάδας και της «οικοδέσποινας» Ολλανδίας, στο τουρνουά μετέχουν ακόμη η Νορβηγία και η Δανία, με τις δύο χώρες από τη Σκανδιναβία να προετοιμάζονται ενόψει της συμμετοχής τους στην τελική φάση του EURO 2026, την οποία συνδιοργανώνουν μαζί με τη Σουηδία το διάστημα 15 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Πέμπτη (8/1, 21:45) τη διοργανώτρια Ολλανδία, ενώ το Σάββατο (10/1, 14:30) οι παίκτες του Γιώργου Ζαραβίνα θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους κόντρα στην -«χρυσή» Ολυμπιονίκη του Παρισιού και τέσσερις συνεχείς φορές πρωταθλήτρια κόσμου- Δανία.

Τη 18άδα της Εθνικής Ανδρών για το δυνατό τουρνουά συγκροτούν οι Μιχαηλίδης, Παπαντωνόπουλος, Θ. Παπάζογλου, Τζίμπουλας (Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή), Παναγιώτου, Αραμπατζής (ΑΕΚ), Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης (ΠΑΟΚ), Παγιάτης (Αθηναϊκός), Mπατής (ΑΣΕ Δούκα), Μ. Στάθης (ΕΣΝ Βριλησσίων), Μπουκοβίνας (Κόμπουργκ/Γερμανία), Τόσκας (Σαμπερί/Γαλλία), Λιάπης (Οχρίντ/Βόρεια Μακεδονία), Μπόσκος (Μπουντάι/Ουγγαρία), Τζωρτζίνης (Γκορένιε/Σλοβενία), Αλεξίου (Πεΐ ντ’Ε/Γαλλία), Τσακουρίδης (Φούχσε/Αυστρία).