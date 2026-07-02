Μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδος από τη Ρουμανία με 73-66, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος εμφανίστηκε αφοπλιστικά ειλικρινής στις δηλώσεις του.

Ο Έλληνας φόργουορντ παραδέχτηκε ότι η ομάδα είχε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης για περίπου 30 λεπτά, καταφέρνοντας μάλιστα να χτίσει μια καλή διαφορά κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου. Ωστόσο, υπογράμμισε τη μετέπειτα ολική κατάρρευση της ομάδας, παρομοιάζοντας την εικόνα τους στην τελευταία περίοδο με «εξαφανισμένους από το γήπεδο».

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