O Παντελής Χατζηδιάκος εκπροσώπησε τους διεθνείς μας στη συνέντευξη Τύπου, εν όψει του αυριανού αγώνα (08/09, 21:45, ALPHA) με τη Δανία, στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Έλληνα αμυντικό να τονίζει μεταξύ άλλων ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Παντελής Χατζηδιάκος:

Για το παιχνίδι με τη Δανία: «Κάθε ματς είναι τελικός. Ξέρουμε πως δεν έχουμε βρεθεί σε Μουντιάλ εδώ και χρόνια. Ξέρουμε τον τρόπο, οπότε πηγαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι.

Είμαστε δυνατοί με την μπάλα. Δυνατοί και αμυντικά. Έχουμε όλα τα ΄όπλα’, οπότε εξαρτάται από τον κόουτς το να φτιάξει το τέλειο πλάνο και εμείς να κάνουμε την τέλεια εμφάνιση».

Για την πληρότητα στο κέντρο της άμυνας: «Το συζητούσαμε με τον Κουλιεράκη. Έχουμε 4 στόπερ σε καλό επίπεδο. Βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Μετά το ματς με τη Λευκορωσία πήγα στον Κουλιεράκη και του είπα ‘κέρδισες όλες τις μονομαχίες και βγήκες μπροστά’. Χάρηκα πολύ για αυτόν».

Για το αν έχει αποκτήσει πλέον εμπειρία η Εθνική: «Εννοείται πως είμαστε πιο έμπειροι. Εάν δεις την πρόοδο που έχουμε κάνει, είναι μεγάλη. Έχουν έρθει και νέα παιδιά που βοηθάνε, και τους βοηθάμε».

Για το τι έχει αλλάξει στην ομάδα μας: «Πιστεύω ότι έχει αλλάξει ότι κοιτάμε κάθε αντίπαλο στα μάτια. Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο».