Η αποστολή της εθνικής ομάδας μπάσκετ βρίσκεται στην Ιβηρική, όπου τίθεται αύριο αντιμέτωπη με τη Ρουμανία, για τα «παράθυρα» της FIBA, στα πλαίσια της προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ 2027. Η αποστολή της εθνικής.

Στην Οραντέα θα αντιμετωπίσει αύριο (2/7, 19.00) τη Ρουμανία, πριν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της σε αυτόν τον όμιλο την Κυριακή (5/7, 19.30) στη Sunel Arena με αντίπαλο την Πορτογαλία και με στόχο τον απολογισμό του 5-1 που θα της εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση και θα τον μεταφέρει μαζί της στον επόμενο όμιλο.

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