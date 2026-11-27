Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πηγαίνει με την πλάτη στον τοίχο την Κυριακή στην Ισπανία για να παίξει τα ρέστα της απέναντι στη «ρόχα» (29/11, 19:00), με τον Βασίλη Σπανούλη να μην μπορεί να υπολογίζει στον Ντίνο Μήτογλου και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Με πολλά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής για τον κρίσιμο αγώνα με την Ισπανία που έχει πλέον αποκτήσει χαρακτήρα «τελικού» για το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη, το οποίο αντιμετωπίζει ορατά το ενδεχόμενο να μείνει για πρώτη φορά εκτός τελικής φάσης Μουντομπάσκετ έπειτα από 24 χρόνια.

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