Το τρίτο της φιλικό ματς δίνει η Εθνική ομάδα, που απόψε (20:30, ΕΡΤ1) αντιμετωπίζει το Ισραήλ στη Λεμεσό.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στο «Σπύρος Κυπριανού», έγινε γνωστό πως ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, άφησε εκτός αποστολής τους Κώστα Σλούκα, Κώστα Παπανικολάου και Ντίνο Μήτογλου.

Έτσι, η «γαλανόλευκη» θα παραταχθεί με 13 παίκτες, αφού θυμίζουμε πως εκτός του τουρνουά της Κύπρου είχαν μείνει οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης.

Αναλυτικά η αποστολή της Ελλάδας: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Νάσος Μπαζινας, Όμηρος Νετζήπογλου, Λευτέρης Λιοτόπουλος.