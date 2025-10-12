Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης τη Δανία. Η Εθνική ψάχνει τη νίκη για να μείνει «ζωντανή» στο κυνήγι της πρόκρισης για το Μουντιάλ 2026. Να θυμίσουμε ότι η Σκωτία έφτασε στους 10 βαθμούς σε 4 αγώνες, ενώ η Δανία έχει 7 σε 3 και η Ελλάδα 3 σε ισάριθμα ματς. Σε περίπτωση ισοπαλίας η Εθνική επί της ουσίας αποχαιρετά την πρόκριση.

Δανία – Ελλάδα 0-0 (ALPHA)

Γκολ: –

Κίτρινες κάρτες: –

Κόκκινες κάρτες: –

Δανία (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Βέστεργααρντ, Μέλε, Φρόχολντ, Νέργκααρντ, Χιούλμαντ, Ίσακσεν, Χόιλουντ, Ντάμσγκααρντ.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης, Ιωαννίδης.