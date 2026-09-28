Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν άφησε τη λάμψη της νίκης να θολώσει την κρίση του. Στη συνέντευξη Τύπου στο WWK Arena της Άουγκσμπουργκ, ο προπονητής της Εθνικής επέλεξε τη μετριοπάθεια, σε μια βραδιά που θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε εκρήξεις ενθουσιασμού.

Στο ερώτημα αν η ομάδα ανέβασε επίπεδο, η απάντησή του ήταν ψύχραιμη: «Νομίζω ότι βιαζόμαστε πολλές φορές στην Ελλάδα όσον αφορά τα συμπεράσματα». Και συνέχισε: «Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί νικήσαμε έναν πάρα πολύ μεγάλο αντίπαλο, αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο».

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