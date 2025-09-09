Η FIBA ανακοίνωσε την τριπλέτα που θα διευθύνει τον αποψινό (9/9) προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ (21:00) ανάμεσα στη Λιθουανία και την Ελλάδα. Πρόκειται για τον Ματ Κάλιο (Καναδάς), τον Αντόνιο Κόντε (Ισπανία) και τον Μάρτιν Βούλιτς (Κροατία).

Ο Κάλιο, ο οποίος είναι διαιτητής και στο ΝΒΑ, έχει σφυρίξει ήδη αρκετά παιχνίδια στη διοργάνωση, μεταξύ αυτών το Λιθουανία – Λετονία (88-79) στη φάση των «16», αλλά και τα Σλοβενία – Ιταλία (84-77), Γεωργία – Ισπανία (83-69), Ιταλία – Γεωργία (78-62), Βοσνία – Ιταλία (79-96), Ιταλία – Ισπανία (67-63) και Βοσνία – Γεωργία (84-76).

Ο Κόντε ήταν παρών στη φάση των «16» στα Γερμανία – Πορτογαλία (85-58) και Πολωνία – Βοσνία (80-72), ενώ είχε σφυρίξει και το Λετονία – Σερβία (80-84) στην πρώτη φάση των ομίλων.

Ο Βούλιτς, τέλος, είχε διαιτητεύσει στους «16» το Γερμανία – Πορτογαλία (85-58), καθώς και τα παιχνίδια της πρώτης φάσης Ισραήλ – Γαλλία (82-69) και Πολωνία – Ισραήλ (66-64).