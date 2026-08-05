Ένα «νεκρό» διάστημα κυρίως στην τρίτη περίοδο της προημιτελικής αναμέτρησης κόντρα στην Ολλανδία, κόστισε ακριβά στην εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20: ηττήθηκε 13-10 και αποκλείστηκε από την ημιτελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην πόλη Οέϊρας/Πορτογαλία.

Πλέον θα διεκδικήσει θέση από την 5η-8η αρχής γενομένης από αύριο Πέμπτη 6/8 στις 19.00 που θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Ισπανία-Μεγάλη Βρετανία.

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