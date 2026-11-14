Στον Βόλο βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου η αποστολή της Εθνικής ομάδας, εν όψει του αγώνα της Δευτέρας με αντίπαλο τη Σερβία (16/11, 21:45), για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων της League A του Nations League.

Η Ελλάδα θέλει να αφήσει πίσω της την ταπεινωτική ήττα από την Ολλανδία και να ολοκληρώσει την αποστολή της, που δεν είναι άλλη από το να τερματίσει στη 2η θέση του Ομίλου της, ώστε να προκριθεί στην επόμενη φάση.

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