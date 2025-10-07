Στο πρώτο διεθνές παιχνίδι στο ιδιόκτητο προπονητικό κέντρο της ΕΠΟ «Γεώργιος Βαρδινογιάννης» στην Παιανία, η Εθνική Νεανίδων επικράτησε 2-1 της Ουγγαρίας σε φιλικό αγώνα, ο οποίος είχε ιστορικό χαρακτήρα καθώς είναι ο πρώτος που διεξήχθη στο νέο σπίτι των Εθνικών Ομάδων.

Θετικά τα δείγματα για τις ποδοσφαιρίστριες του Γιώργου Παπακώστα, ο οποίος είχε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαπιστώσει την αγωνιστική τους κατάσταση, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων στην πρώτη προκριματική φάση του WU19 EURO (3ος όμιλος League A, 22-28 Οκτωβρίου, Εσθονία).

Στο αγωνιστικό μέρος, παρότι η Ουγγαρία απείλησε πρώτη με το σουτ της Μπόρι στο 5’ που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της Πεταλωτή, η Εθνική Ομάδα προηγήθηκε στο σκορ στο 22′ με κεφαλιά της Κιουρεξίδου από το σημείο του πέναλτι, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ της Αργυρίου. Στο 27’ η απευθείας εκτέλεση κόρνερ της Γκέγκενι βρήκε στο κάθετο δοκάρι και πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι ομάδες έκαναν αρκετές αλλαγές. Το παιχνίδι ισορρόπησε ως προς τις φάσεις, όμως στο 66’ η Ουγγαρία ισοφάρισε όταν η Μπερένσι μπήκε στην περιοχή από δεξιά και γύρισε την μπάλα, η οποία βρήκε στην Καλοκαιρινού και κατέληξε στα δίχτυα. Το τελικό σκορ του αγώνα διαμόρφωσε στο 88’ η Νάνου με σουτ από τη μεγάλη περιοχή.

Εθνική: Πεταλωτή, Κιουρεξίδου, Κώστα, Κωνιωτάκη, Δέλιου, Μοσχονά, Κολέμπα, Μούγιου, Μπαρτζάκλη, Αργυρίου, Βασιλούνη.

Αγωνίστηκαν και οι: Καλοκαιρνού, Τζούρτζεβιτς, Νάνου, Πάστρα, Χαρίτου, Δρακογιαννάκη, Παπαθανάκου Τσαούση.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν εκ νέου αντιμέτωπες στο ίδιο γήπεδο σε έναν ακόμη φιλικό αγώνα, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 11:30 (κεκλεισμένων των θυρών).