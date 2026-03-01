Νοκ-άουτ για τον δεύτερο αγώνα με τον Μαυροβούνιο τέθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος καθώς το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στην γάμπα εξακολουθεί να τον ταλαιπωρεί. Το κενό του στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος θα καλύψει ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.

Η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα (2/3) το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα, εν όψει των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος ταλαιπωρείται με ενοχλήσεις στην γάμπα, με αποτέλεσμα να μην ακολουθήσει την αποστολή της Εθνικής στο Μαυροβούνιο.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε με τα γαλανόλευκα για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια στην ήττα από το Μαυροβούνιο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στην «Sunel Arena», στις 27/2.