Η Εθνική έμεινε ζωντανή για ένα ημίχρονο στη Γαλικία, όμως στη συνέχεια παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Ισπανίας, γνωρίζοντας την ήττα με 83-74. Αποχαιρέτησε και μαθηματικά κάθε ελπίδα πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027 δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Η Εθνική ξεκίνησε με μεγάλη ενέργεια στην άμυνα και προηγήθηκε με ένα γρήγορο 6-3, πριν ακολουθήσει απάντηση από την περιφέρεια για τους γηπεδούχους, που με ένα δικό τους 9-0 πήραν το προβάδισμα (10-6).

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