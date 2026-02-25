Με μία αλλαγή και μία προσθήκη συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής ανδρών στη Sunel Arena, εν όψει των αναμετρήσεων του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ αντικατέστησε τον αδελφό του Ναζ, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα με ένα πρόβλημα τραυματισμού σε δάχτυλο του χεριού, από τον αγώνα της Νάπολι στο Final 8 του κυπέλλου Ιταλίας.

Παρότι έκανε προσπάθεια στις δύο πρώτες προπονήσεις, το πρόβλημα δεν του επέτρεπε ευχέρεια κινήσεων και έτσι αποχώρησε και αντικαταστάθηκε από τον γκαρντ του Άρη.

Εν τω μεταξύ, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν το νέο πρόσωπο στο γήπεδο. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού ενσωματώθηκε στην προετοιμασία και πλέον απομένουν άλλοι τρεις παίκτες για να ολοκληρωθεί το «παζλ».

Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου και οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Ρογκαβόπουλος, με την ομάδα να αναμένεται να είναι πλήρης στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής, όταν έχει έρθει και ο Βασίλης Σπανούλης μετά τον αγώνα της Μονακό το βράδυ της Πέμπτης.