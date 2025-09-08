Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η Εθνική μετά το 5-1 επί της Λευκορωσίας θέλει να φτάσει τους 6 βαθμούς στον προκριματικό όμιλο που δίνει την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ελλάδα – Δανία 0-0 (ALPHA)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Παυλίδης.
Δανία (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Άντερσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Μέλε, Α. Κρίστενσεν, Χόιμπγεργκ, Φρόχολντ, Χιούλμαντ, Σκοβ Όλσεν, Ντάμσγκαρντ, Μπιέρεθ.