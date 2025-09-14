Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στη Ρίγα τη Φινλανδία (ΕΡΤ1, Novasports Start). Η Εθνική στον «μικρό» τελικό του Ευρωμπάσκετ καλείται να αποδειχθεί… μεγάλη και να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο της διοργάνωσης.

Ελλάδα και Φινλανδία έχουν αναμετρηθεί 23 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με την ελληνική ομάδα να έχει 14 νίκες και 9 ήττες.

Διαιτητές είναι οι Βάσκεζ (Πουέρτο Ρίκο), Κόντε (Ισπανία) και Ανάγια (Παναμάς).

Η Εθνική μπήκε δυναμικά στο παρκέ και προσπάθησε να τρέξει το γήπεδο. Ο Ντόρσεϊ με σουτ τριών πόντων και ο Γιάννης έφεραν την Ελλάδα στο 5-0, με τους Φινλανδούς να μειώνουν με τρίποντο του Βάλτονεν. Ντόρσεϊ και Γιάντουνεν πέτυχαν από ένα τρίποντο, ενώ ο Γιάννης με τέσσερις δικούς του πόντους έδωσε… αέρα 6 πόντων στην «επίσημη αγαπημένη» (12-6). Οι Φιναλνδοί μείωσαν στον πόντο με τους Γιάντουνεν και Σάλιν, όμως η Ελλάδα απάντησε με τον Καλαϊτζάκη να πετυχαίνει πέντε αναπάντητους πόντους (20-11). Η Εθνική διατήρησε το υπέρ της +9 και με μία βολή του Μήτογλου και τρίποντο του Τολιόπουλου προηγήθηκε 24-15 στο 10’.

Giannis punishes double team D with a great pass 🔥#EuroBasket pic.twitter.com/yN4s0TLhuF — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Με τον Σλούκα να απαντάει με τρίποντο στο καλάθι του Λιτλ ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, όμως οι Φινλανδοί έτρεξαν στη συνέχεια σερί 9-0 και μείωσαν στον πόντο (27-26). Πρωταγωνιστής ήταν ο Μούρινεν, που πήρε βοήθειες από Λιτλ και Ενκαμουά. Η Ελλάδα έτρεξε δικό της σερί 9-0 και επανέφερε τη διαφορά στο ασφαλές 36-26. Ντόρσεϊ, Αντετοκούνμπο και Σλούκας βοήθησαν επιθετικά, με τους Φιλανδούς να μειώνουν εκ νέου με τρίποντο του Ενκαμουά. Η μία βολή του Αντετοκούνμπο διαμόρφωσε το 37-29, με τον Μάρκανεν να σκοράρει δύο καλάθια για το 37-33. Ακολούθησε κλέψιμο του Καλαϊτζάκη στον Μάρκανεν και τρίποντο του Τολιόπουλου στον αιφνιδιασμό για το 40-33, με τον Τουόβι να καλεί τάιμ άουτ. Αυτό δεν ήταν αρκετό για τους Φινλανδούς, καθώς μετά τη βολή του Βάλτονεν η «επίσημη αγαπημένη» κυριάρχησε απόλυτα. Γιάννης, Κώστας και Τολιόπουλος εκτόξευσαν τη διαφορά στο +14, με το 48-34 να είναι το σκορ ημιχρόνου.

Olivier Nkamhoua goes up the ladder for the alley-oop ⚡️🇫🇮#EuroBasket pic.twitter.com/wGUhPUf7rc — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34.