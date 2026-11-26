Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γεωργία για τα προκριματικά της FIBA για το Μουντομπάσκετ 2027, στo «T-Center».

Η Εθνική ομάδα επιστρέφει στη δράση με δύο κρίσιμες αναμετρήσεις απέναντι σε Γεωργία και Ισπανία, με μοναδικό στόχο να κάνει το 2/2 και να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι της κατάληψης μίας εκ των πρώτων τριών θέσεων που οδηγούν στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027, που θα λάβει χώρα στο Κατάρ.

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