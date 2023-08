Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τις ισχυρές και φαβορί για τη νίκη ΗΠΑ στο Mall of Asia στη Μανίλα (ΕΡΤ1, Novasports Start). Πρόκειται για ματς στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου, ενώ η πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023 θα κριθεί στην αναμέτρηση με τη Νέα Ζηλανδία (30/8).

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή του 3ου ομίλου, μετρώντας από ένα θετικό αποτέλεσμα, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να κάμπτει την αντίσταση της Ιορδανίας στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και τους Αμερικάνους να δυσκολεύονται για ένα ημίχρονο απέναντι στους Νεοζηλανδούς, αλλά στη συνέχεια να «καθαρίζουν» με άνεση το ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο πρώτο δεκάλεπτο η Εθνική παρουσιάστηκε ανταγωνιστική απέναντι στην Team USA και κατάφερε να προηγηθεί 4-0 με τους Ουόκαπ και Λούντζη να σκοράρουν. Οι ΗΠΑ μείωσαν με τον Τζάκσον, ενώ ο Παπαγιάννης πέτυχε καλάθι για το 6-2. Μπρίτζες και Ίνγκραμ έδωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το προβάδισμα με 7-6, ενώ ο Ουόκαπ πέτυχε το 8-7. Μπράνσον και Παπαγιάννης αντάλλαξαν πόντους (10-9), ενώ οι ΗΠΑ ξέφυγαν με 4 (14-10) με καλάθια από του Τζάκσον και Μπράνσον. Με νέο καλάθι του Παπαγιάννη η Ελλάδα μείωσε, ενώ ο Έλληνας σέντερ με δικό του τρίποντο μείωσε στον πόντο (16-15). Ο Έντουαρντς πέτυχε το 18-15, ενώ ο Παπαγιάννης μείωσε εκ νέου. Ο Μπρίτζες με τρίποντο έδωσε προβάδισμα τεσσάρων πόντων στην Team USA, ενώ το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 23-19 με πόντους από τους Παπανικολάου και Ριβς.

BIG PAPA RISES UP 💥 #FIBAWC x #WinForHellas pic.twitter.com/GLUEDBi8sj

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR FOR A REASON 🗣️#FIBAWC x #WinForUSA pic.twitter.com/H3lg4FbJCi

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2023