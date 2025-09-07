Στις 21:45 (ΕΡΤ1-Νovasports Start), θα αρχίσει στη Ρίγα της Λετονίας ο νοκ-άουτ αγώνας της Εθνικής μας ομάδας με το Ισραήλ, που είναι ο τελευταίος χρονικά για τη φάση των «16», του Eurobasket 2025.

Η «επίσημη αγαπημένη», με κεκτημένη ταχύτητα από τη σπουδαία νίκη επί της Ισπανίας, η οποία της χάρισε την πρώτη θέση στον όμιλό της, θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τον σκόπελο των Ισραηλινών στην «Xiaomi Arena», προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Σίγουρα η «γαλανόλευκη», με μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, θεωρείται το φαβορί για τη νίκη-πρόκριση, ωστόσο η αντίπαλός της είναι μία αξιόμαχη ομάδα με ποιότητα στο ρόστερ της, που θα πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα από τους διεθνείς μας.

Το Ισραήλ, με ηγέτη τον γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Ντένι Αβντίγια είναι ο μεγάλος αστέρας των Ισραηλινών, που θα προσπαθήσουν να βάλουν δύσκολα στον Ομοσπονδιακό τεχνικό της ομάδας μας, Βασίλη Σπανούλη.

Εντούτοις, αν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αγωνιστεί με συγκέντρωση και σοβαρότητα, έχει τα φόντα να πετύχει τον στόχο του και να βρεθεί στους «8», όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Λιθουανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Ελλάδα και Ισραήλ αναμετρήθηκαν πριν από σχεδόν ένα μήνα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους σε φιλική αναμέτρηση στη Λεμεσό, με το Ισραήλ να επικρατεί με σκορ 75-58, απέναντι βέβαια σε μια Εθνική που έπαιζε χωρίς τον Γιάννη, τον Σλούκα, τον Παπανικολάου και τον Μήτογλου.

Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Ελλάδας στο εν λόγω ζευγάρι, μετά από 28 χρόνια και 12 διαδοχικές νίκες σε επίσημα και φιλικά.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Λουίς Καστίγιο (Ισπανία).

Όσον αφορά στην προϊστορία των δύο ομάδων, η αποψινή θα είναι η 52η αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ σε επίπεδο Ανδρών, με την Εθνική μας να έχει υπέρ της την παράδοση, καθώς μετράει 29 νίκες έναντι 22 των αντιπάλων μας.

Η άφιξη της «επίσημης αγαπημένης» στην «Xiaomi Arena»: