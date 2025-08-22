Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στο δεύτερο παιχνίδι της για το Τουρνουά «Ακρόπολις» (ERT News). Η Εθνική αναζητεί τη νίκη στο ματς προετοιμασίας της εν όψει του Ευρωμπάσκετ.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Μήτογλου και Σλούκας.

Τα δεκάλεπτα: 16-20.

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Χουγκάζ, Ζούγρης, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Μπαζίνας, Νετζήπογλου.

Ιταλία (Τζανμάρκο Ποτσέκο): Μέλι, Φοντέκιο, Τόμπσον, Ροσάτο, Πρότσιντα, Σπανιόλο, Νιανγκ, Ρίτσι, Σπίσου, Ντιουφ, Παγιόλα, Ακέλε.