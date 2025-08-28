Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στην Κύπρο (ΕΡΤ News, Novasports Start). Η «επίσημη αγαπημένη» κάνει πρεμιέρα στο Ευρωμπάσκετ και αναζητεί τη νίκη απέναντι στην ομάδα του Τζιανμάρκο Ποτσέκο.

Στον όμιλο της Εθνικής ήδη έγινε η έκπληξη καθώς η Γεωργία επικράτησε 83-69 της Ισπανία. Η Βοσνία είχε εύκολο έργο και επικράτησε 81-64 της Κύπρου.

Τα δεκάλεπτα: –

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Σλούκας, Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Ντόρσεϊ, Σαμοντούροφ, Μήτογλου, Κατσίβελης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης.

Ιταλία (Τζιανμάρκο Πατσέκο): Σπίσου, Γκαλινάρι, Φοντέκιο, Πρότσιντα, Σπανιόλο, Ντιούφ, Ακέλε, Μέλι, Ρίτσι, Νιάνγκ, Τόμπσον, Παγιόλα.