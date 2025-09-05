Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ALPHA) στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο εναρκτήριος αγώνας της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Λευκορωσία.

Η «γαλανόλευκη» θέλει να κάνει «ποδαρικό» με το… δεξί στα προκριματικά, αρχίζοντας με τον καλύτερο τρόπο το ταξίδι της που, ελπίδα όλων, είναι να έχει τελικό προορισμό την τελική φάση της διοργάνωσης.

Δεδομένου ότι πρόκριση στην τελική φάση δίνει απευθείας η πρώτη θέση του ομίλου, στόχος των Ελλήνων διεθνών, είναι το μέγιστο δυνατό βαθμολογικής συγκομιδής. Κι επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, ο αποψινός αγώνας με την Λευκορωσία, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλεια βαθμών.

Στον όμιλο της Εθνικής μας εκτός από τη Λευκορωσία, μετέχουν ακόμη η Σκωτία και η Δανία, την οποία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την προσεχή Δευτέρα και πάλι στο φαληρικό γήπεδο.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Γιοβάνοβιτς δεν έχει προβλήματα, με εξαίρεση τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος έμεινε εκτός των κλήσεων για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία.

Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός θα παρατάξει την Εθνική μας με 4-3-3. Κάτω από γκολπόστ είναι ο Τζολάκης, ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα.

Στην μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Ζαφείρης, Κουρμπέλης και Μπακασέτας, ενώ στην κορυφή παίζει ο Παυλίδης, με τους Καρέτσα και Τζόλη να είναι στα δύο «φτερά» της επίθεσης.

Με γκολ από τα… αποδυτήρια μπήκε στο ματς η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βρίσκει δίχτυα.

Ο Παυλίδης έκανε το γύρισμα από τα αριστερά στην περιοχή και ο 17χρονος άσος εκτέλεσε με τη μία, δίνοντας το προβάδισμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ελλάδα-Λευκορωσία 1-0

Γκολ: 3′ Καρέτσας (Ελλάδα)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης – Παυλίδης

Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Παβλιουτσένκο – Πίγκας, Μαρτίνοβιτς, Ζαμπέλιν, Πετσένιν – Γκρόμκο, Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι, Κοβάλεφ – Μελνιτσένκο, Εμπόνγκ

Διαιτητής: Τζάρεντ Γκίλετ (Αυστραλία) Βοηθοί: Σίμον Μπένετ (Αγγλία), Ντάνιελ Ρομπάθαν (Αγγλία) 4ος Διαιτητής: Σαμ Μπάροτ (Αγγλία) VAR: Τζον Μπρουκς (Αγγλία), AVAR: Ντάρεν Ίνγκλαντ (Αγγλία)