Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ALPHA) στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο εναρκτήριος αγώνας της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 απέναντι στη Λευκορωσία.

Η «γαλανόλευκη» θέλει να κάνει «ποδαρικό» με το… δεξί στα προκριματικά, αρχίζοντας με τον καλύτερο τρόπο το ταξίδι της που, ελπίδα όλων, είναι να έχει τελικό προορισμό την τελική φάση της διοργάνωσης.

Δεδομένου ότι πρόκριση στην τελική φάση δίνει απευθείας η πρώτη θέση του ομίλου, στόχος των Ελλήνων διεθνών, είναι το μέγιστο δυνατό βαθμολογικής συγκομιδής. Κι επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, ο αποψινός αγώνας με την Λευκορωσία, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλεια βαθμών.

Στον όμιλο της Εθνικής μας εκτός από τη Λευκορωσία, μετέχουν ακόμη η Σκωτία και η Δανία, την οποία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την προσεχή Δευτέρα και πάλι στο φαληρικό γήπεδο.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Γιοβάνοβιτς δεν έχει προβλήματα, με εξαίρεση τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος έμεινε εκτός των κλήσεων για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία.

Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός θα παρατάξει την Εθνική μας με 4-3-3. Κάτω από γκολπόστ είναι ο Τζολάκης, ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα.

Στην μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Ζαφείρης, Κουρμπέλης και Μπακασέτας, ενώ στην κορυφή παίζει ο Παυλίδης, με τους Καρέτσα και Τζόλη να είναι στα δύο «φτερά» της επίθεσης.

Ο αγώνας

Με γκολ από τα… αποδυτήρια μπήκε στο ματς η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βρίσκει δίχτυα μόλις στο 3ο λεπτό, δείχνοντας με το… καλημέρα τις άγριες διαθέσεις των διεθνών μας.

Ο Παυλίδης έκανε το γύρισμα από τα αριστερά στην περιοχή και ο 17χρονος άσος εκτέλεσε με τη μία, κάνοντας το 1-0 για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η «γαλανόλευκη» συνέχισε να πιέζει την αντίπαλό της και με τη συμπλήρωση των πρώτων δέκα λεπτών του ματς είχε προλάβει να καταγράψει πέντε τελικές, με τον Παβλιουτσένκο μάλιστα να κάνει σωτήριες επεμβάσεις στις προσπάθειες των Κουλιεράκη και Μαυροπάνου.

Με την Εθνική μας να έχει συνεχώς το… πόδι της στο «γκάζι», έχοντας κυριολεκτικά «στραγγαλίσει» το συγκρότημα του Κάρλος Άλος, ήταν θέμα χρόνου οι ευκαιρίες μας να μεταφραστούν και σε άλλα γκολ.

Στο 17′ Παυλίδης και Καρέτσας άλλαξαν ρόλους, σε σχέση με τη φάση του πρώτου γκολ, με τον επιθετικό της Μπενφίκα να σκοράρει με ωραία κεφαλιά, μετά από γλυκιά σέντρα του νεαρού αστέρα της ομάδας μας, για το 2-0.

Οι Λευκορώσοι δεν μπορούσαν να περιορίσουν την ορμή της αρμάδας του Γιοβάνοβιτς κι έτσι το 3-0 δεν άργησε να έρθει, με τον Μπακασέτα στο 21′ να προσθέτει το όνομά του στη λίστα των σκόρερ με μία «οβίδα» έξω από την περιοχή, που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό γκολκίπερ.

Το σφυροκόπημα της Εθνικής μας συνεχίστηκε και κάθε κόρνερ της «γαλανόλευκης» «μύριζε» γκολ, με τον Παβλιουτσένκο να βιώνει ένα από τα πιο εφιαλτικά παιχνίδια της καριέρας του απέναντι στην υπερηχητική ομάδα του Γιοβάνοβιτς, σε ένα ματς που κάλλιστα θα μπορούσε στο 35′ να είναι στο 6-0 ή στο 7-0.

Στο 36′ πάντως ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων αναγκάστηκε να μαζέψει για τέταρτη φορά την μπάλα από τα δίχτυα του, με τον Κουρμπέλη να σκοράρει κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μπακασέτα, την ώρα που οι φίλαθλοι της ομάδας μας αποθέωναν αυτόν και τους συμπαίκτες του για τη μοναδική παράστασή τους στο αποψινό ματς, όπου στο πρώτο μέρος είχαν 22-2 τελικές και 11-0 σουτ εντός εστίας.

Στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με σουτ των Γκρόμκο (49′) και Μπαρκόφσκι, ωστόσο ο Τζολάκης ήταν σε ετοιμότητα κρατώντας το μηδέν για τη γαλανόλευκη, η οποία έφτασε και σε πέμπτο γκολ στο 63′.

Μετά από κλέψιμο του Μπακασέτα, ο Παυλίδης πήρε την μπάλα και τη γύρισε στον Τζόλη, ο οποίος με σουτ από την καρδιά της αντίπαλης περιοχής ανέβασε κι άλλο τον δείκτη του σκορ.

Στο 72΄οι Λευκορώσοι πέτυχαν το γκολ της τιμής με τον Μαρκόφσκι από την άσπρη βούλα, σε ένα πέναλτι που καταλογίστηκε με τη χρήση του on field review από τον διαιτητή και προκάλεσε πολλές απορίες, καθώς ο Μπακασέτας είχε τα χέρια από πίσω.

Γκολ: 3′ Καρέτσας (Ελλάδα), 17′ Παυλίδης (Ελλάδα), 21′ Μπακασέτας (Ελλάδα), 36′ Κουρμπέλης (Ελλάδα), 63′ Τζόλης (Ελλάδα), 72′ πεν. Μαρκόφσκι (Λευκορωσία)

Κίτρινες: Μαυροπάνος (Ελλάδα), Κορζούν (Λευκορωσία), Γκρομίκο (Λευκορωσία)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας΄(62΄Μουζακίτης) – Κουρμπέλης (62′ Κυριακόπουλος), Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας (73΄Κωνσταντέλιας), Τζόλης – Παυλίδης (73΄Ιωαννίδης)

Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Παβλιουτσένκο – Πίγκας, Μαρτίνοβιτς (55′ Βολκόφ), Ζαμπέλιν, Πετσένιν – Γκρόμκο, Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι, Κοβάλεφ (46′ Μπαρκόφσκι) – Μελνιτσένκο, Εμπόνγκ

β: Τζάρεντ Γκίλετ (Αυστραλία) Βοηθοί: Σίμον Μπένετ (Αγγλία), Ντάνιελ Ρομπάθαν (Αγγλία) 4ος Διαιτητής: Σαμ Μπάροτ (Αγγλία) VAR: Τζον Μπρουκς (Αγγλία), AVAR: Ντάρεν Ίνγκλαντ (Αγγλία)