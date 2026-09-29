Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο της δέσμευσης με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος, φέρνει τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του UEFA Nations League κοντά σε κάθε φίλαθλο με μειωμένη όραση, μέσα από τη ζωντανή ακουστική περιγραφή στο Ράδιο Φάρος 1946.

Η ΕΠΟ “ανοίγει” το γήπεδο της Τούμπας σε όσους δεν μπορούν να δουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Υπάρχουν φίλαθλοι που δεν θα δουν ποτέ ένα γκολ να μπαίνει στα δίχτυα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να το ζήσουν. Για εκείνους, κάθε λέξη, κάθε ένταση στη φωνή του περιγραφέα, κάθε λεπτομέρεια, είναι το δικό τους γήπεδο.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα GATE, που έχει σχεδιάσει η ΕΠΟ για τη συμπερίληψη στο ποδόσφαιρο, με την έγκριση της UEFA. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δεν αφορά απλώς στην προσβασιμότητα, αλλά τη χτίζει αγώνα με αγώνα, βήμα με βήμα.

Ο αγώνας Ελλάδα – Ολλανδία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στο Γήπεδο Τούμπας, με το pre-game να ξεκινά στις 20:30 και τη ζωντανή μετάδοση στις 21:45.