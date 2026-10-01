Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Nations League και φιλοδοξεί να συνεχίσει τις υψηλές της πτήσεις στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει πραγματοποιήσει ονειρικό ξεκίνημα στο Nations League. Διατηρεί μέχρι στιγμής το απόλυτο με δύο εκτός έδρας νίκες. Επικράτησε 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και 1-0 επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ, γράφοντας ιστορία καθώς πέτυχε την πρώτη νίκη στην ιστορία της απέναντι στα Πάντσερ. Έχει έξι βαθμούς και βρίσκεται μόνη στην κορυφή του ομίλου της.

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