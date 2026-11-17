Η Εθνική γυναικών υποδέχεται σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 18:00 την Ολλανδία στο Ιβανώφειο της Θεσσαλονίκης, για την τελευταία αγωνιστική του παραθύρου του Νοεμβρίου στη Β΄ φάση των προκριματικών του EuroBasket 2027.

Στον όμιλο L, με Σερβία, Ελλάδα, Σλοβακία και Ολλανδία, προκρίνονται οι δύο πρώτες στην τελική φάση της διοργάνωσης, που θα γίνει από τις 16 έως τις 27 Ιουνίου 2027 με οικοδεσπότες Βέλγιο, Φινλανδία, Λιθουανία και Σουηδία.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr