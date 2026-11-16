Στις 21:45 (ALPHA-Novasports Start) θα αρχίσει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το κρίσιμο ματς της Εθνικής μας με αντίπαλο τη Σερβία, για την τελευταία αγωνιστική της League A του Nations League.

Η «γαλανόλευκη» προέρχεται από την συντριβή με 7-0 που υπέστη στο Άμστερνταμ από την Ολλανδία και κόντρα στους «πλάβι» καλείται να σηκώσει κεφάλι, προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr