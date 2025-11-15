Στις 21:45 (ALPHA) θα αρχίσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» το παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας Ποδοσφαίρου με αντίπαλο τη Σκωτία, για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δυστυχώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απώλεσε κάθε ελπίδα πρόκρισης την περασμένη αγωνιστική, κι έτσι στο αποψινό ματς θα παίξει μόνο για το γόητρό του.

Παρά τον αποκλεισμό μας πάντως, οι διεθνείς είναι αποφασισμένοι να πάρουν τη νίκη και να αποδείξουν ότι άξιζαν περισσότερα από την τρίτη θέση στον όμιλο.

Άλλωστε η επόμενη μέρα φέρνει εξίσου σημαντικές προκλήσεις, με τη συμμετοχή στη League A του Nations League και σε δεύτερο χρόνο με τα προκριματικά του Euro.

Περίπου μιάμιση ώρα πριν την έναρξη του αγώνα έγινε γνωστή η ενδεκάδα, με την οποία θα παρατάξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ομάδα μας απέναντι στους Σκωτσέζους.

Ο Βλαχοδήμος θα πάρει θέση στην εστία, με τους Ρέτσο και Κουλιεράκη να ξεκινούν στο κέντρο της άμυνας. Ο Βαγιαννίδης θα είναι δεξιά και ο Τσιμίκας αριστερά, ενώ ο Κουρμπέλης αναμένεται να πάρει θέση “στην κουλούρα”.

Ο Χρήστος Μουζακίτης θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Χρήστο Ζαφείρη και ο Τάσος Μπακασέτας αναμένεται να ξεκινήσει στο “10”.

Στο αριστερό φτερό της επίθεσης θα παίξει ο Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσας και στην κορυφή ο Παυλίδης.