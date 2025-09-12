Λίγες ώρες απέμειναν για το τζάμπολ (21.00, ΕΡΤ1-Novasports Start) του κρίσιμου ημιτελικού της Εθνικής μας με αντίπαλο την Τουρκία στο Eurobasket 2025.

Οι Έλληνες διεθνείς είναι αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, προκειμένου να στείλουν την «επίσημη αγαπημένη» στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, προκειμένου να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο βάθρο και να έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό «στέμμα» για πρώτη φορά, μετά από 20 χρόνια.

Το μεσημέρι της Παρασκευής η FIBA έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα τον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Eurobasket 2025 θα διευθύνουν οι Ματ Κάλιο (Καναδάς), Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία & Ερζεγοβίνη) και Χόρχε Βάσκεθ (Πουέρτο Ρίκο).

Ο πρώτος, ο οποίος είναι διαιτητής και στο ΝΒΑ, ήταν στη νίκη της Ελλάδας επί της Λιθουανίας στα προημιτελικά (87-76). Σφύριξε ακόμη στον αγώνα των «16» ανάμεσα σε Λιθουανία και Λετονία (88-79), καθώς επίσης και στα Σλοβενία-Ιταλία (84-77), Γεωργία-Ισπανία (83-69), Ιταλία-Γεωργία (78-62), Βοσνία-Ιταλία (79-96), Ιταλία-Ισπανία (67-63) και Βοσνία-Γεωργία (84-76).

Ο δεύτερος στα προημιτελικά ήταν διαιτητής στο Τουρκία-Πολωνία (91-77), στους «16» στο Λιθουανία-Λετονία (88-79) και στους ομίλους μεταξύ άλλων στα Λιθουανία-Γερμανία (88-107), Φινλανδία-Λιθουανία (78-81) και Φινλανδία-Γερμανία (61-91).

Ο τρίτος διηύθυνε για τους «16» τις δύο μεγάλες εκπλήξεις, Σερβία-Φινλανδία (86-92) και Γαλλία-Γεωργία (70-80). Στη φάση των ομίλων ήταν στο Ελλάδα-Ιταλία (75-66), Ελλάδα-Γεωργία (94-53) και Ελλάδα-Ισπανία (90-86), όπως και στα Ισπανία-Βοσνία (88-67) και Ιταλία-Ισπανία (67-63).