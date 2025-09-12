Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία στην «Xiaomi Arena» (ΕΡΤ1, Novasports Prime). Η Εθνική στη Ρίγα αγωνίζεται στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ και στοχεύει στην πρόκριση στον τελικό, όπου ήδη περιμένει η Γερμανία.

Η Ελλάδα… έσπασε την «κατάρα» 16 χρόνων και βρίσκεται για πρώτη φορά από το 2009 στα ημιτελικά. Η Εθνική έχει 6 νίκες και 1 ήττα μέχρι στιγμής στο τουρνουά, ενώ η Τουρκία μετράει επτά νίκες.

Στο πλευρό της βρίσκονται περισσότεροι από 2.000 Έλληνες φίλαθλοι.

Οι διαιτητές είναι οι Κάλιο (Καναδάς), Ζουράποβιτς (Βοσνία) και Βάσκεθ (Πουέρτο Ρίκο).

Η Εθνική μπήκε νευρικά στο γήπεδο με αποτέλεσμα η Τουρκία να προηγηθεί αρχικά 7-0. Ο Ντόρσεϊ με δύο εύστοχα τρίποντα κράτησε επιθετικά την Εθνική (12-6), ενώ ο Γιάννης με κάρφωμα μείωσε στους 4 (12-8). Για την Τουρκία εξαιρετικό δεκάλεπτο έκανε ο Οσμανί με 14 πόντους, έχοντας 4/4 στα τρίποντα. Ο Παπανικολάου σκόραρε για το 15-10, με τους Τούρκους να ξεφεύγουν με 12 (24-12) με πόντους του Χαζέρ, του Λάρκιν, του Οσμανί και του Οσμάν. Σε εκείνο το σημείο ανάσες σε άμυνα και επίθεση έδωσε ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ενώ με καλάθια του Καλαϊτζάκη και του Λάρκιν το δεκάλεπτο έληξε με την Τουρκία να προηγείται με δέκα πόντους (26-16).

Το πρόβλημα στον άσο και στο κατέβασμα της μπάλας αποδείχθηκε πολύ μεγάλο για την Εθνική. Παρά το 26-20 στην αρχή του δεκαλέπτου από τους Σαμοντούροφ και Λαρεντζάκη οι Τούρκοι στη συνέχεια κυριάρχησαν απολύτως. Κατάφεραν να «κολλήσουν» την επίθεση της Ελλάδας με αποτέλεσμα να βρουν επιθετικό ρυθμό μέσα από την άμυνά τους. Οσμανί, Κορκμάζ, Σενγκιούν και Οσμάν φόρτωσαν πόντους το καλάθι της Εθνικής, με αποτέλεσμα να τρέξει ένα επί μέρους σκορ 19-4 και η Τουρκία να… ξεφύγει με 45-24. Μήτογλου και Ντόρσεϊ μείωσαν σε 45-28, με τον Σλούκα λίγο αργότερα να διαμορφώνει το 49-31 του ημιχρόνου.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49.