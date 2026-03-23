Σε μία αλλαγή στη σύνθεση της εθνικής Ελπίδων εν όψει των δύο καθοριστικών αγώνων με τη Μάλτα και τη Γερμανία για τα προκριματικά του EURO U21 προχώρησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιάννης Ταουσιάνης καλώντας τον μέσο του Αστέρα AKTOR Χρήστο Αλμύρα στη θέση του τραυματία Γιώργου Κάτρη του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει τεθεί «off» για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο 20χρονος μέσος της αρκαδικής ομάδας έχει αγωνιστεί σε έξι παιχνίδια στην εφετινή Super League.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Αλέξανδρος Τσομπανίδης, Δημήτρης Μοναστηρλής.

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Δημήτρης Κεραμίτσης, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Δαυίδ Γαλιάτσος, Κωνσταντίνος Πολυκράτης, Νόα Άλλεν.

Μέσοι: Σωτήρης Κοντούρης, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ, Χρήστος Αλμύρας, Αντριάνο Μπρέγκου, Χρήστος Παπαδόπουλος,.

Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Στέφανος Τζίμας, Χαράλαμπος Κωστούλας, Αντώνης Παπακανέλλος, Σταύρος Πνευμονίδης, Λάμπρος Σμυρλής.