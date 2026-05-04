Άργησε, αλλά αντέδρασε την κατάλληλη στιγμή, η Εθνική Πόλο γυναικών, και νικώντας την Ουγγαρία με 14-9, έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα τελικά του World Cup.

Στο κρίσιμο ματς για τις θέσεις 5-8 του τρίτου ομίλου στη Β’ φάση, η «γαλανόλευκη» επέβαλε τον ρυθμό της απέναντι σε μία ισχυρή αντίπαλο, και πλέον χρειάζεται να καταταγεί 5η ή 6η για να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Σίδνεϊ (22-26/7). Ήδη την πρόκριση έχουν πάρει Ισπανία, ΗΠΑ, Ολλανδία και Ιταλία, ενώ εφόσον η διοργανώτρια Αυστραλία τερματίσει στην πεντάδα, το εισιτήριο δίνει και η 6η θέση.

