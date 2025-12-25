Αυξάνονται συνεχώς οι «μνηστήρες» για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο 18χρονος διεθνής άσος με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, όπως η Τσέλσι, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Άρσεναλ και η Μπάγερν, που αναμένεται να δώσουν «ομηρικές» μάχη για την απόκτηση του.

Πάντως στο κόλπο, για τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό φαίνεται να έχει μπει και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό αναφέρει σε σημερινό του δημοσίευμα το έγκριτο ισπανικό Μέσο «AS», το οποίο επισημαίνει ότι και η «βασίλισσα» παρακολουθεί πλέον την περίπτωση του ποδοσφαιριστή της Γκενκ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ:

«Ένα από τα πιο υποσχόμενα νεαρά ταλέντα της στιγμής είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Γκενκ προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν επικοινωνήσει μαζί του για να ενημερωθούν για την κατάστασή του στον βελγικό σύλλογο.

Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και η ρήτρα αποδέσμευσής του κυμαίνεται μεταξύ 30 και 40 εκατ. ευρώ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια ακόμη ομάδα που παρακολουθεί την περίπτωσή του».