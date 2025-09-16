Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέδειξε την ουσία του τι σημαίνει να είσαι αθλητής και κυρίως, να είσαι ηγέτης και πρότυπο.

Ο «χάλκινος» στο Ευρωμπάσκετ 2025 με την Εθνική Ανδρών φρόντισε με μήνυμα του στα social media, το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφία του ίδιου με τον Αλπερέν Σενγκούν αγκαλιά μετά από αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Χιούστον Ρόκετς.

Έτσι… έσβησε κάθε διαμάχη που είχε «ανάψει» μετά τον ημιτελικό με την Τουρκία και τον αποκλεισμό της «γαλανόλευκης», αλλά και την κόντρα που είχε ξεσπάσει μεταξύ του ίδιου και του αντίπαλου σέντερ στο διαδίκτυο και όχι μόνο…

Άλλωστε οι πραγματικά μεγάλοι δεν κρίνονται μόνο από τα καλάθια που βάζουν, αλλά από τις αξίες που κουβαλούν.

Και ο Giannis φώναξε πιο δυνατά από όλους πως η ενότητα, ο σεβασμός και η αγάπη για το παιχνίδι είναι αυτά που μένουν όταν σβήνουν τα φώτα του γηπέδου.

Αναλυτικά το μήνυμα του «Greek Freak»:

«Παίζουμε για την αγάπη των χωρών μας. Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει».

Mάλιστα ο ηγέτης της Εθνικής μας προχώρησε και σε δεύτερο ποστάρισμα, ανεβάζοντας ένα story, με αφορμή την αντίδραση που είχε για τις τουρκικές σημαίες που του έστελναν στη διάρκεια ενός live του.

Σε αυτό ο αστέρας των Μπακς αναφέρει πως δεν ήθελε να προσβάλει κανέναν και πως απάντησε σε συγκεκριμένο άτομο που έκανε ασεβή σχόλια, υπογραμμίζοντας πως τρέφει βαθύτατο σεβασμό για την Τουρκία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Γιάννης στo δεύτερο ποστάρισμά του:

«Στην ζωντανή μετάδοση έκανα ένα ανάρμοστο σχόλιο απαντώντας σε κάποιον που έδειξε ασέβεια. Η πρόθεση μου δεν ήταν ποτέ να προσβάλλω κανέναν. Και λυπάμαι βαθύτατα. Δεν έχω τίποτα άλλο πέρα από σεβασμό και αγάπη για την Τουρκία και όλο τον κόσμο. Έτσι μας μεγάλωσαν οι γονείς μας. Με αγάπη και σεβασμό».

Στον δρόμο που χάραξε ο Γιάννης και ο Σενγκούν

Τον… δρόμο που άνοιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακολούθησε και ο Αλπερέν Σενγκούν, επιλέγοντας να απαντήσει με σεβασμό και αυτογνωσία.

Ο Τούρκος σέντερ, μέσα από δική του τοποθέτηση στα social media, αναγνώρισε πως οι προηγούμενες δηλώσεις και αναρτήσεις ήταν αποτέλεσμα ενός «επικοινωνιακού λάθους» και ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να προσβάλει ή να υποτιμήσει κανέναν.

Με λόγια που στόχευαν στην αποφόρτιση του κλίματος, ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς εξέφρασε τη λύπη του για την παρεξήγηση και επανέλαβε ότι «το post μου μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα ήταν επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση να τους προσβάλω».