Στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ εντάχθηκαν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου, εν όψει των αναμετρήσεων του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παραχώρησαν τους τρεις διεθνείς προκειμένου να τεθούν στη διάθεση της «γαλανόλευκης» για τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στη «Sunel Arena» στις 27 Φεβρουαρίου (19:00) και στην Ποντγκόριτσα στις 2 Μαρτίου (20:00).

Οι τρεις παίκτες ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας και μετά από ξεκούραση δύο ημερών ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Να σημειωθεί ότι οι τρεις διεθνείς δεν θα αγωνιστούν στις υποχρεώσεις των συλλόγων τους στην Euroleague την τρέχουσα εβδομάδα, προκειμένου να είναι διαθέσιμοι για τις αναμετρήσεις της Εθνικής.