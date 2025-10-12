Ξέσπασε η εθνική Κ19 και πήρε μία ευρεία νίκη, ακριβώς πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις της στους προκριματικούς του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Το συγκρότημα του Βαγγέλη Μόρα πέρασε από τη Βουδαπέστη με 4-0 επί της Ουγγαρίας, στο δεύτερο φιλικό των δύο ομάδων, ενώ στο πρώτο είχε ηττηθεί 1-0.

Το σκορ άνοιξε στο 15′, όταν ο Τσίοτας έκανε το γέμισμα στην πλάτη της άμυνας και ο Ζάκος της Ουγγαρίας με γύρισμα προς το τέρμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Οι Έλληνες διεθνείς πίεσαν για να διευρύνουν το προβάδισμά και τα κατάφεραν στο 22′, με τον Χαρούπα να νικάει τον Μπόζο με δυνατό σουτ από τη μεγάλη περιοχή.

Στο 83′ ο Μπαταούλας με καρφωτή κεφαλιά μετά σέντρα του Ζέκα από αριστερά έδωσε προβάδισμα τριών γκολ στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 88′ ο Καραργύρης με πλασέ, σε τετ α τετ μετά την εξαιρετική ασίστ του Μπέρδου.

Το Νοέμβριο η εθνική θα συμμετάσχει στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ19, σε όμιλο που θα διεξαχθεί στην Τουρκία με αντιπάλους τη διοργανώτρια, τη Λευκορωσία και το Λιχτενστάιν.

Ελλάδα (Βαγγέλης Μόρας): Καλτσάς, Τσιότας, Μπαταούλας, Κοσίδης, Κολοκοτρώνης, Τσίγκας, Σαρρής, Χαρούπας, Ντούγκα, Χάμζα, Ελευθεριάδης.

Αγωνίστηκαν ακόμη: Μπελέρης, Μπέρδος, Ζέκα, Σώκος, Χριστόπουλος, Μύθου, Καραργύρης, Ψυρρόπουλος.