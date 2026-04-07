Με επική ανατροπή η Εθνική μας ομάδα Πόλο των ανδρών επικράτησε 16-15 της Σερβίας στην Αλεξανδρούπολη, και έκανε βήμα πρόκρισης στα τελικά του World Cup, που θα γίνουν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Μολονότι βρέθηκε πίσω με επτά γκολ (4-11!) και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Στέλιο Αργυρόπουλο, που σημείωσε έξι τέρματα και το νικητήριο 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η «γαλανόλευκη» πήρε τη σπουδαία νίκη και πλέον χρειάζεται αύριο νίκη επί της Ολλανδίας (17:30) για να «κλειδώσει» το εισιτήριο για την τελική φάση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr